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Агент Ковальчука отреагировал на новость о переходе игрока в «Спартак»

19:44
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Агент Юрий Николаев, представляющий интересы российского хоккеиста Ильи Ковальчука, рассказал о будущем игрока. Ранее появилась информация, что Ковальчук может перейти в «Спартак».

«Любые новости о том, где продолжит карьеру Илья Ковальчук, сейчас преждевременны. Решение о том, где продолжать карьеру, Илья Валерьевич будет принимать лично. И сейчас он этого делать точно не будет», - приводит слова Николаева «РИА Новости».

30 апреля «Авангард» объявил о расторжении контракта с 38-летним нападающим по обоюдному согласию сторон. Ковальчук выступал за клуб с декабря 2020 года. В составе команды он в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210430/kovalchuk-1730755885.html

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