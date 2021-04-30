Агент Ковальчука отреагировал на новость о переходе игрока в «Спартак»
19:44
Агент Юрий Николаев, представляющий интересы российского хоккеиста Ильи Ковальчука, рассказал о будущем игрока. Ранее появилась информация, что Ковальчук может перейти в «Спартак».
«Любые новости о том, где продолжит карьеру Илья Ковальчук, сейчас преждевременны. Решение о том, где продолжать карьеру, Илья Валерьевич будет принимать лично. И сейчас он этого делать точно не будет», - приводит слова Николаева «РИА Новости».
30 апреля «Авангард» объявил о расторжении контракта с 38-летним нападающим по обоюдному согласию сторон. Ковальчук выступал за клуб с декабря 2020 года. В составе команды он в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина.
Дополнительная информация:
Читайте также
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю