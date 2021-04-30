Толчинский извинился за оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА после победы в Кубке Гагарина

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский извинился за свое поведение после победы в финале Кубка Гагарина. Хоккеист объяснил свою неприличную кричалку в адрес ЦСКА.

«Друзья, мои высказывания после финального матча с ЦСКА не имели целью кого-то оскорбить и были произнесены в пылу переполнявших меня эмоций. В любом случае, я не имел права себя так вести и прошу прощения у всех тех, кого я оскорбил, не желая того. ЦСКА дал мне дорогу в большой хоккей. В этом клубе прошла большая часть моей хоккейной жизни и с ним связано огромное множество близких и родных для меня людей. Поэтому к ЦСКА, к болельщикам к ЦСКА, у меня только уважение и, конечно, благодарность за всё то, что клуб сделал для меня», — написал у себя в Instagram Толчинский.

Омичи оформили чемпионство в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА в Балашихе в среду (1:0, 4-2). Толчинский после празднований вместе с партнерами на льду и в раздевалке вышел к болельщикам. Раздавая автографы, хокеист несколько раз проскандировал оскорбительную кричалку в адрес армейцев.

Толчинский перешел из ЦСКА в «Авангард» летом 2020 года. 26-летний воспитанник системы армейского клуба стал автором победной шайбы в шестом матче и был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина-2021.