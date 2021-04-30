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КХЛ утвердила механизм аренды игроков с сезона 2021/2022

19:50
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Совета директоров КХЛ на заочном голосовании 30 апреля утвердил механизм аренды игроков.

Механизм предусматривает возможность приема четырех хоккеистов и передачи не более четырех хоккеистов для каждого клуба, из которых не более трех в возрасте до 22 лет, и не более одного в возрасте до 24 лет. При этом запрещено принимать в аренду более двух хоккеистов из одного и того же клуба КХЛ.

Во время аренды контракт хоккеиста с его прежним клубом приостанавливается до 30 апреля текущего сезона включительно. По истечении срока аренды приостановленный контракт действует в полном объёме. Для ограничения возможности преждевременного расторжения аренды будут установлены серьезные финансовые санкции.

Также было внесено изменение в общий порядок заключения любых контрактов: в случае расторжения контракта с хоккеистом по любым основаниям, этот хоккеист не может подписать со своим прежним клубом новый контракт в течение текущего сезона и до 1 ноября следующего сезона.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/04/30/484745.html

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