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Ковальчук может перейти в «Спартак»

17:45
Илья Ковальчук. Фото ХК «Авангард»
Илья Ковальчук. Фото ХК «Авангард»
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По информации журналиста «СЭ» Алексея Шевченко, экс-форвард «Авангарда» Илья Ковальчук может перейти в «Спартак».

Как отмечает в своем Telegram-канале бывший пресс-атташе красно-белых Александр Малышев, стороны практически договорились о подписании контракта.

Сегодня, 30 апреля «Авангард» объявил о расторжении контракта с 38-летним Ковальчуком по обоюдному согласию сторон. Форвард выступал за омичей с декабря 2020 года, в составе команды он в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина.

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