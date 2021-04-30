По информации журналиста «СЭ» Алексея Шевченко, экс-форвард «Авангарда» Илья Ковальчук может перейти в «Спартак».

Как отмечает в своем Telegram-канале бывший пресс-атташе красно-белых Александр Малышев, стороны практически договорились о подписании контракта.

Сегодня, 30 апреля «Авангард» объявил о расторжении контракта с 38-летним Ковальчуком по обоюдному согласию сторон. Форвард выступал за омичей с декабря 2020 года, в составе команды он в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина.