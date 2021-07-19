Голдобин подписал контракт с «Металлургом» на один сезон

Нападающий Николай Голдобин продолжит выступление за магнитогорский «Металлург», сообщает Twitter КХЛ. 25-летний форвард подписал с клубом контракт на один сезон.

Голдобин перебрался в «Магнитку» из ЦСКА по ходу прошлого сезона. В составе армейцев он отыграл 21 матч и набрал 11 (4+7) очков, а за «Металлург» — 8 (2+6) баллов в 19 встречах.

С 2015 по 2020 год хоккеист играл в Северной Америке, где в общей сложности записал на свой счет 125 игр в НХЛ и 46 (19+27) очков за «Сан-Хосе» и «Ванкувер».