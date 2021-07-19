Голдобин подписал контракт с «Металлургом» на один сезон
12:40
Нападающий Николай Голдобин продолжит выступление за магнитогорский «Металлург», сообщает Twitter КХЛ. 25-летний форвард подписал с клубом контракт на один сезон.
Голдобин перебрался в «Магнитку» из ЦСКА по ходу прошлого сезона. В составе армейцев он отыграл 21 матч и набрал 11 (4+7) очков, а за «Металлург» — 8 (2+6) баллов в 19 встречах.
С 2015 по 2020 год хоккеист играл в Северной Америке, где в общей сложности записал на свой счет 125 игр в НХЛ и 46 (19+27) очков за «Сан-Хосе» и «Ванкувер».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/khlmediateam/status/1417048609456066563?s=20
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