Агент Черных: «Потапов и Гончаров хотят перейти в команду, где смогут играть, а не сидеть в запасе»

Александр Черных, агент нападающих Георгия Белоусова и Алексея Потапова, а также защитника Максима Гончарова, рассказал о переговорах с клубами.

«Мы спокойно ждем. Сейчас будут предсезонные турниры, и после них многие игроки будут востребованы. Пока просто разговариваем с клубами. Некоторые команды хотят подписать иностранцев, с кем-то не сходимся финансово. Желание продолжать карьеру у Потапова и Гончарова есть. Они хотят перейти в команду, где смогут играть, а не сидеть в запасе», — приводит «РБ Спорт» слова Черных.

Также он прокомментировал информацию о том, что Белоусов может перейти в «Ладу».

«Предыдущее руководство «Лады» было заинтересовано. Нынешние руководители считают, что Белоусов при таком составе — большой вопрос», — добавил агент.

В минувшем сезоне Белоусов играл за «Автомобилист», Гончаров выступал за «Нефтехимик», а Потапов — за «Трактор» и «Динамо».