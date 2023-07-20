Канадский форвард Джемел Смит стал игроком минского «Динамо»

Канадский нападающий Джемел Смит перейдет в минское «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, с 29-летним игроком достигнута договоренность о подписании контракта.

Форвард в сезоне-2022/23 играл в АХЛ за «Сиракьюс Кранч» и «Хендерсон Силвер Найтс». Всего он провел 54 игр и набрал 53 (18+35) очков.

В НХЛ Смит играл за «Даллас», «Бостон», «Тампу», «Детройт». Всего в лиге на его счету 91 игра и 25 (12+13) очков. В чемпионские сезоны «Тампы» (2019/20, 2020/21) был в составе команды, поднял Кубок Стэнли над головой и получил чемпионские перстни.