Бабаев: «Курьянову нельзя опозориться, поэтому никакой Хабибулин ему не станет указом»

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался об уходе Александра Крылова с поста председателя совета директоров «Авангарда».

«Думаю, что для меня ситуация изменилась в лучшую сторону, — цитирует Betonmobile Бабаева. — Потому что Рашид Хабибулин, с которым у нас вышел конфликт, теперь будет ограничен в возможностях, ведь он был советником именно Крылова, и больше никому в клубе советовать не мог. Во всяком случае, именно так я понимаю ситуацию. Конечно, возможен вариант, что придет новый председатель совета директоров и оставит его в тех же правах и возможностях. Ну что ж, тогда все останется по-старому».

Также агент поделился мнением, не станет ли Хабибулин скрытым генменеджером, а Антон Курьянов, который недавно занял эту должность, будет лишь у него на подхвате.

«Те, кто так говорят, явно недооценивают Антона Курьянова, думаю, он не даст никому вмешиваться в свою трансферную политику. Это же амбициозный человек, поигравших в хоккей, бывший на виду, да еще и местный воспитанник. Он как никто заинтересован в результате, будет из штанов выпрыгивать, потому что ему никак нельзя опозориться. Поэтому, думаю, Курьянов будет следовать своим идеям, и будет делать так, чтобы клубу было лучше, и никакой Хабибулин ему не станет указом. Насколько понимаю, ему дали соответствующие полномочия, которые помогут саморазвиваться», — добавил Бабаев.

Александр Крылов был председателем совета директоров «Авангарда» с марта 2018 года. При нем команда один раз выиграла Кубок Гагарина и один раз вышла в финал плей-офф.