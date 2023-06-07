Форвард «Металлурга» Коростелев: «Разин — это мой тренер»

Форвард «Металлурга» Никита Коростелев рассказал о новом главном тренере магнитогорской команды Андрее Разине.

«Пообщались недавно, и был достаточно длинный разговор. Он рассказал о своем видении игры и что будем менять в тактике. Приятно, что тренер посвящает в это игрока. «Северсталь» у него всегда играла в хоккей, поэтому с нетерпением жду начала сезона, чтобы поработать с Андреем Владимировичем. Это мой тренер, с которым мне сейчас работать. Главное — это помогать друг другу добиваться результата», — приводит «РБ Спорт» слова Коростелева.

В апреле «Металлург» объявил о расторжении контракта с главным тренером Ильей Воробьевым. Магнитогорскую команду возглавил Андрей Разин, который ранее работал в «Северстали».