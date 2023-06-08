«Трактор» обменял нападающего Хохрякова в «Амур» на денежную компенсацию

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Нападающий Петр Хохряков в результате обмена перешел из «Трактора» в «Амур».

Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, «Трактор» получит денежную компенсацию.

33-летний Хохряков пополнил состав «Трактора» прошлым летом. За черно-белых он провел 66 матчей и набрал 15 (7+8) очков.