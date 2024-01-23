Адвокат Жорин — о нападении на Леонтьева: «Нужно установить истинные цели подростка»

Российский адвокат Сергей Жорин прокомментировал инцидент, который случился с главным тренером «Нефтехимика» Олегом Леонтьевым.

20 января «СЭ» сообщил, что Леонтьева толкнул и нанес удар по голове один из неизвестных молодых людей. Тренер обратился с заявлением в полицию.

«Во-первых, все будет зависеть от степени тяжести вреда, причиненного здоровью, а это будет установлено в результате экспертизы. Все зависит от того, какие были последствия от этого удара. Во-вторых, нужно будет установить истинные цели человека, который этот удар нанес. Например, было ли это по причине личной неприязни или, например, из хулиганских побуждений. Либо он, может, хотел завладеть каким-то имуществом Леонтьева. Все эти случаи разного характера, поэтому необходимо узнать мотив этого подростка и от этого будет зависеть возможная статья и возможное наказание в случае установления вины. Соответственно, это может быть штраф или даже реальный срок лишения свободы. Но если все было именно так, как говорит этот парень и был причинен только легкий вред здоровью, а не средний или тяжкий, то лишения свободы не будет», — приводит «РБ Спорт» слова адвоката.

В пресс-службе «Нефтехимика» отметили, что 53-летний тренер клуба чувствует себя нормально и уже провел тренировку с командой.