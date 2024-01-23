Серебряков: «У СКА задача одна — это Кубок Гагарина»

Голкипер СКА Никита Серебряков высказался о выходе команды в плей-офф КХЛ.

«Я думаю, что у СКА нет такой задачи — выйти в плей-офф. Есть другие команды, перед которыми стоит такая цель. А у нас задача одна — это Кубок Гагарина. Двигаемся от игры к игре. Стараемся налаживать свою игру. Шансы у нас есть. Просто нужно улучшить свою игру, выигрывать матчи. Думаю, это будет хорошим окончанием регулярного чемпионата», — приводит «Спорт День за Днем» слова хоккеиста.

В текущем сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ Серебряков провел 36 матчей, отстояв две игры на ноль.

СКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции с 73 очками после 54 игр. Команда Ротенберга уже после встречи с «Куньлунем» (3:1), которая прошла 19 января, обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ.