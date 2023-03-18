«Адмирал» вывел из списка травмированных нападающего Антона Берлева

«Адмирал» вывел из списка травмированных игроков форварда своей команды Антона Берлева, сообщает пресс-служба КХЛ.

Нападающий пропустил первый матч с «Ак Барсом» из-за травмы.

Он является вторым бомбардиром команды в плей-офф КХЛ. В текущем сезоне он сыграл 48 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 19 (5+14) очков.

Второй матч полуфинала Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» состоится сегодня, 18 марта, начало — 17.00 мск.