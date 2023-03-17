Дыбленко о победе ЦСКА над «Локомотивом»: «С ними легче играть, чем с Череповцом»
Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко подвел итоги первого матча полуфинала Запада плей-офф КХЛ против «Локомотива» (2:0, 1-0).
— Первый период начался достаточно нетипично для ЦСКА, почти все время играли в обороне. Как удалось переломить игру?
— Мы всегда ожидаем от таких команд, конечно, что будет куча моментов, агрессия. Но все равно с ними играть легче, чем с Череповцом. «Северсталь» диагонали давала, а это более системная команда, более злая. И мне кажется, у них перед нами должок, так что они бьются, и мы тоже стараемся. Они более предсказуемые.
— От вашей серии с «Локомотивом» не ждут такого яркого хоккея, как от прошлого раунда. Что должен сделать ЦСКА, чтобы было больше огня? Или вам так комфортно, как сейчас?
— Не знаю, так комфортно в принципе. Просто реализовывать свои моменты, нам нормально, чувствуем себя в своей тарелке.
— Последний раз вы забивали 19 октября 2022 года. Каждый год для вас особенный, или гол просто гол?
— Да гол и гол, я защитник, от меня требуется в обороне игра. Ну когда забиваешь, приятно, радостное событие, так сказать. Всегда приятно забивать.
— Гол получился не с наброса от синей линии, а с подключения. Как прочувствовали этот момент?
— Судья поднял руку, и любой перехват это не атака, а свисток. Я просто подъехал, и Макс Мамин шикарную передачу отдал, я просто бросил по воротам.
— Такое начало со стороны ЦСКА полностью в обороне было запланировано или так получилось?
— Мы в сезоне провели шесть игр, и мы понимали, что будет нас ждать и примерно готовились к этому. Ничего нового они не показали. Да, они хорошо начали первый период, много бросков, агрессия была. Но мы выдержали этот период и во втором привыкли более менее и начали потихоньку переламывать.
— Многие после первого раунда говорили о Рейдеборне много нелестного. Он сегодня сделал сухарь. Как вы это все воспринимаете?
— Конечно, вратари понимают, какая ответственность на них лежит, что им доверяют. Мы поддерживаем их всегда, всякое бывает. Вся команда в серии с Череповцом показала свой лучший хоккей. Эта серия начинается с чистого листа. Результат на табло. У него хороший матч, который он провел на ноль, спасибо ему
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
1 - 0
|1 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|17.03
|16:30
|
Авангард – Металлург
|2 : 1 ОТ
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|2 : 0