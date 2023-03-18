Кубок Гагарина, 18 марта: «Ак Барс» — «Адмирал», СКА — «Торпедо»

Матчи второго раунда Кубка Гагарина.

18 марта, суббота

Восточная конференция

17.00 (мск) «Ак Барс» — «Адмирал»

Счет в серии: 1-0

Западная конференция

17.00 СКА — «Торпедо»

Счет в серии: 1-0

Результаты всех матчей плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке

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Букмекерская компания ФОНБЕТ ждет уверенной победы СКА. Взять успех лучшей команды регулярного сезона в основное время можно с коэффициентом 1.58, что приблизительно 62% вероятности исхода. Триумф «Торпедо» доступен за 5.20 (18%), ничья — за 5.00 (20%).