«Адмирал» расторг контракты с Налимовым и Артюхиным

Хоккейный клуб «Адмирал» покинули голкипер Иван Налимов и нападающий Евгений Артюхин.

«Желаем хоккеистам успехов в дальнейшей карьере и как можно меньше травм!» — говорится в сообщении клуба.

Налимов в текущем сезоне провел за «Адмирал» 10 матчей и пропустил 28 шайб. На счету Артюхина 28 матчей за клуб из Владивостока. Результативными действиями нападающий не отметился.