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«Адмирал» расторг контракты с Налимовым и Артюхиным

12:43
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Хоккейный клуб «Адмирал» покинули голкипер Иван Налимов и нападающий Евгений Артюхин.

«Желаем хоккеистам успехов в дальнейшей карьере и как можно меньше травм!» — говорится в сообщении клуба.

Публикация от Хоккейный Клуб «Адмирал» (@hcadmiral)

Налимов в текущем сезоне провел за «Адмирал» 10 матчей и пропустил 28 шайб. На счету Артюхина 28 матчей за клуб из Владивостока. Результативными действиями нападающий не отметился.

Дополнительная информация:

https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/admiral-rastorg-kontrakty-s-evgeniem-artyuhinym-i-ivanom-nalimovym

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