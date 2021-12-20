«Адмирал» расторг контракты с Налимовым и Артюхиным
12:43
Хоккейный клуб «Адмирал» покинули голкипер Иван Налимов и нападающий Евгений Артюхин.
«Желаем хоккеистам успехов в дальнейшей карьере и как можно меньше травм!» — говорится в сообщении клуба.
Налимов в текущем сезоне провел за «Адмирал» 10 матчей и пропустил 28 шайб. На счету Артюхина 28 матчей за клуб из Владивостока. Результативными действиями нападающий не отметился.
Дополнительная информация:
https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/admiral-rastorg-kontrakty-s-evgeniem-artyuhinym-i-ivanom-nalimovym
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