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«Автомобилисту» разрешили заполнять домашнюю арену на 50 процентов

11:00
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«Автомобилисту» разрешили заполнять домашнюю арену КРК «Уралец» на 50 процентов от полной вместимости.

Пресс-служба команды сообщает, что клуб получил разрешение регионального Роспотребнадзора и Министерства спорта.

Ближайшая домашняя игра «Автомобилиста» состоится 21 декабря. Команда встретится с «Барысом».

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Екатерина Савостина все материалы автора
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