«Автомобилисту» разрешили заполнять домашнюю арену на 50 процентов
11:00
«Автомобилисту» разрешили заполнять домашнюю арену КРК «Уралец» на 50 процентов от полной вместимости.
Пресс-служба команды сообщает, что клуб получил разрешение регионального Роспотребнадзора и Министерства спорта.
Ближайшая домашняя игра «Автомобилиста» состоится 21 декабря. Команда встретится с «Барысом».
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