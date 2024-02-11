«Адмирал» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

«Адмирал» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ. Как информирует пресс-служба лиги, это стало известно после ничьей в основное время матча «Торпедо» — «Нефтехимик» (3:3)

«Адмирал» (49 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.