«Адмирал» подписал контракты с Метальниковым, Котляревским и Хамидуллиным
21:35
«Адмирал» подписал контракты с защитником «Барыса» Леонидом Метальниковым, нападающим «Спартака» Михаилом Котляревским и защитником «Нефтяника» Динаром Хамидуллиным, сообщает пресс-служба владивостокского клуба.
Контракты рассчитаны на один сезон.
31-летний Метальников сыграл в КХЛ 95 матчей и набрал 16 (1+15) очков.
24-летний Котляревский провел в КХЛ 86 игр, в том числе 14 в плей-офф, набрал 12 (5+7) очков.
27-летний Хамидуллин провел в КХЛ 18 игр и набрал 2 (1+1) очка.
Дополнительная информация:
https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/leonid-metalnikov-mihail-kotlyarevskij-i-dinar-hamidullin-popolnili-komandu-moryakov
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