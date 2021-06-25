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«Адмирал» подписал контракты с Метальниковым, Котляревским и Хамидуллиным

21:35
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«Адмирал» подписал контракты с защитником «Барыса» Леонидом Метальниковым, нападающим «Спартака» Михаилом Котляревским и защитником «Нефтяника» Динаром Хамидуллиным, сообщает пресс-служба владивостокского клуба.

Контракты рассчитаны на один сезон.

31-летний Метальников сыграл в КХЛ 95 матчей и набрал 16 (1+15) очков. 

24-летний Котляревский провел в КХЛ 86 игр, в том числе 14 в плей-офф, набрал 12 (5+7) очков.

27-летний Хамидуллин провел в КХЛ 18 игр и набрал 2 (1+1) очка.

Дополнительная информация:

https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/leonid-metalnikov-mihail-kotlyarevskij-i-dinar-hamidullin-popolnili-komandu-moryakov

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