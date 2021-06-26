Окулов о продлении контракта: «Приятно. Получаю удовольствие, играя в ЦСКА»

Нападающий Константин Окулов прокомментировал продление контракта с ЦСКА.

«Сейчас только положительные эмоции. Рад, что заключил с ЦСКА контракт на два года. Впереди два интересных сезона, будем работать и доказывать, что меня не зря оставили в команде. Получаю удовольствие, играя в ЦСКА. Приятно, что продлил контракт именно с армейским клубом. Следующий сезон? Если мы говорим о личных достижениях, то нужно просто сыграть лучше, чем в прошлом сезоне. Нужно каждый год доказывать себе, что ты можешь больше. Самое интересное — обыграть самого себя», — приводит официальный сайт армейцев слова Окулова.

Окулов выступает за ЦСКА с сезона-2017/18. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 55 матчей и набрал 49 (18+31) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 20 (6+14) очков. Окулов стал лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф сезона 2020-2021.

23 июня 26-летний россиянин подписал новый контракт с армейцами на 2 года.