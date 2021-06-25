В «Ак Барсе» прокомментировали переподписание контрактов с Воронковым и Галимовым

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал переподписание контрактов с нападающими Дмитрием Воронковым и Артемом Галимовым.

«Ак Барсу» необходимо сохранять в составе своих молодых игроков. И для руководства, и для болельщиков было важно защитить свои активы в условиях открытого рынка.

Мы рады, что хоккеисты разделяют наши подходы к работе и готовы продолжать выступления за «Ак Барс». Воронков и Галимов хорошо провели прошлый сезон, показали свои наилучшие качества. Эти игроки еще не вышли на свой пик, они будут прогрессировать и помогать команде в дальнейшем», — приводит слова Валиуллина пресс-служба клуба.

Воронков выступает за «Ак Барс» с 2018 года, Галимов — с 2019-го.

Воронков провел за «Ак Барс» 110 игр, в которых набрал 43 (19+24) очка. Галимов сыграл 116 матчей в составе казанцев и набрал 49 (21+28) очков.

В сезоне-2020/21 казанцы дошли до финала Восточной конференции в плей-офф КХЛ, где уступили будущему победителю турнира, «Авангарду» (счет в серии — 3-4).