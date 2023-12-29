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Сегодня, 16:20

Медведев: «Когда все критиковали СКА, я знал, что ситуация наладится»

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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о разговоре с главным тренером Романом Ротенбергом на презентации команды перед началом сезона.

«Мы давно друг друга знаем, и раз я вернулся в клуб уже в роли председателя совета директоров, то не привык лишь для названия занимать такие позиции, — приводит «Спорт День за Днем» слова Медведева. — Поэтому это был очень серьезный разговор о том, какие подходы должны применяться для лучшего результата.

И когда в начале сезона что-то не получалось и все стали бить в колокола, я был уверен, зная как команда готовилась и физически, и тактически, что ситуация наладится. Тем более, помимо главного тренера, в его штабе все специалисты очень высокого класса, настоящие профессионалы своего дела и есть очень хорошее взаимодействие между ними, в чем, безусловно, есть заслуга Романа Борисовича».

Медведев выразил уверенность, что СКА будет радовать болельщиков отношением к игре.

«Есть такая теория, что если команда обновилась больше, чем на треть, то ей рассчитывать в ближайшем сезоне не на что. С другой стороны, есть пример «Вегаса» в НХЛ, который в первый же год существования стал финалистом Кубка Стэнли, а в прошедшем сезоне вообще завоевал трофей. И это несмотря на то, что у них по-прежнему большая ротация состава в силу изначальных принципов формирования состава команды с нуля.

Конечно, сыгранность и психологическая совместимость очень важны. Когда все идет естественным процессом, происходит постепенное обновление, то это, может, и не требует больших усилий со стороны тренерского штаба, а вот резкое обновление заставляет прилагать гораздо больше сил. Наша команда молодая, амбициозная. Прогнозировать не буду, но то, что коллектив будет биться, играть в хоккей и радовать болельщиков своим отношением к игре, я уверен. А с определенной удачей и титул добыть можно», — заключил Медведев.

СКА занимает четвертое место в Западной конференции, отставая от лидера — «Спартака» — на 6 очков при 2 матчах в запасе.

Источник: sportsdaily.ru
ХК СКА
Александр Медведев (руководитель)
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