«Адмирал» не планирует расставаться с лидерами команды Шулаком и Серебряковым

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин рассказал, что клуб не расстанется в этом году с защитником Либором Шулаком и вратарем Никитой Серебряковым.

«По Шулаку ко мне никто не обращался, но Либор сейчас имеет хорошую прессу, и наверняка у него будут какие-то предложения. Я надеюсь, что Либор останется во Владивостоке.

То же самое и по Никите Серебрякову: не готовы рассматривать ни его обмен, ни продажу. Такого ни в планах, ни в мыслях у нас нет», — цитирует Аверкина ТАСС.

«Адмирал» занимает 4-е место на "Востоке". 17 ноября клуб на выезде сыграет с «Динамо» Москва. Начало — в 19.30 (мск).