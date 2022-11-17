Дорожко: «Ничего поодиночке выиграть нельзя — только командой»

Вратарь «Витязя» Максим Дорожко прокомментировал победу над «Торпедо» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Голкипер был признан первой звездой встречи.

«Очень хороший матч, волевая победа — все молодцы. В третьем периоде было очень много моментов. Сначала там вратарь потащил, потом шайба по нашей зоне кружилась. И мы хорошо играли, и соперник весь матч. Нельзя говорить про «мои» победы, выигрывает вся команда. Ничего поодиночке выиграть нельзя — только командой. Все у нас впереди, будем побеждать», — цитирует пресс-служба лиги Дорожко.

«Витязь» идет на 6-м месте в Западной конференции КХЛ, а «Торпедо» — на 4-м.