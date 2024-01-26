Видеотрансляция игры «Адмирал» — «Металлург» в Кинопоиске начнется в 12.15

26 января «Адмирал» на территории домашнего комплекса «Фетисов Арена» в городе Владивосток примет магнитогорский «Металлург» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 12.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Адмирал» — «Металлург» в прямом эфире будет доступна для зрителей с подпиской на онлайн-сервисе Кинопоиск, на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало — в 12.15 мск.

Следить за ключевыми событиями встречи регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Металлург» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Адмирал» под руководством Леонида Тамбиева набрал 43 балла после 54 матчей, занимая 12-е, последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» тренера Андрея Разина находится на первой строчке на «Востоке» с 78 очками после 56 встреч.

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