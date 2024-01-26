Видеотрансляция игры КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев» в Кинопоиске начнется в 11.45 мск

26 января хабаровский «Амур» на своем льду «Платинум-Арены» примет уфимский «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Амур» — «Салават Юлаев» в прямом эфире будет доступна для зрителей с подпиской на онлайн-сервисе Кинопоиске и на официальном сайте КХЛ. Начало — в 11.50 мск.

Ознакомиться с ключевыми событиями встречи регулярки КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре «СЭ».

«Амур» под руководством Андрея Мартемьянова находится на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 53 очками после 54 матчей. «Салават Юлаев» тренера Виктора Козлова располагается на третьем месте с 72 баллами на Востоке после 54 встреч.

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