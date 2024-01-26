Петр Воробьев: «Никишин и в НХЛ станет звездой»

Знаменитый хоккейный тренер Петр Воробьев в интервью «СЭ» назвал самых ярких защитников КХЛ.

— Последний хоккеист, который вас восхитил?

— Мне очень нравится Никишин. Мастер! Надежный, результативный. Очередной сезон проводит на высочайшем уровне. Хотя ему всего 22. Не сомневаюсь, он и в НХЛ станет звездой.

Здорово себя проявляет и другой защитник — Силаев. Ему вообще 17 лет. Габариты впечатляют — рост два метра, вес под сто кило. Выглядит не по годам зрело. Хорошее катание, уверенная игра в обороне, еще и в атаке полезен. Если продолжит в том же духе, получим ярчайшего хоккеиста.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник СКА Александр Никишин набрал 43 (12+31) очка в 55 встречах регулярного чемпионата КХЛ. Всего хоккеист провел пять сезонов в КХЛ.