«Адмирал» и СКА договариваются о компенсации по обмену вратаря Серебрякова

Как стало известно «СЭ», «Адмирал» и СКА договариваются о компенсации по обмену вратаря Никиты Серебрякова.

Ранее «Чемпионат» сообщил о готовящемся переходе игрока.

По нашей информации, одним из участников обмена станет вратарь армейцев Сергей Иванов.

Никита Серебряков выступает за «Адмирал» с 2021 года. В сезоне-2023/24 27-летний россиянин принял участие в 6 матчах и отразил 92 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,48.