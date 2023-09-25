«Адмирал» и СКА договариваются о компенсации по обмену вратаря Серебрякова
Как стало известно «СЭ», «Адмирал» и СКА договариваются о компенсации по обмену вратаря Никиты Серебрякова.
Ранее «Чемпионат» сообщил о готовящемся переходе игрока.
По нашей информации, одним из участников обмена станет вратарь армейцев Сергей Иванов.
Никита Серебряков выступает за «Адмирал» с 2021 года. В сезоне-2023/24 27-летний россиянин принял участие в 6 матчах и отразил 92 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,48.
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|4
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|5
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|9
|6
|3
|12
|6
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|7
|ЦСКА
|10
|4
|6
|9
|8
|Северсталь
|8
|4
|4
|9
|9
|СКА
|9
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|1
|9
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|Металлург Мг
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|8
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|9
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|9
|5
|4
|10
|8
|Трактор
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|9
|3
|6
|8
|10
|Барыс
|9
|2
|7
|7
|11
|Адмирал
|8
|2
|6
|6
|12
|Нефтехимик
|9
|2
|7
|5
Результаты / календарь
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30.09
|25.09
|12:30
|
Адмирал – СКА
|- : -
|25.09
|15:30
|
Сибирь – Динамо М
|- : -
|25.09
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|25.09
|18:00
|
Лада – Трактор
|- : -
|25.09
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|25.09
|19:30
|
Локомотив – Металлург Мг
|- : -
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