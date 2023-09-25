Словацкий голкипер Гудачек признался, что хотел продолжить карьеру в КХЛ
Словацкий вратарь Юлиус Гудачек высказался о «Барысе», за который он выступал в сезоне-2022/23.
«Барыс» — замечательная команда. Всем, кто меня спрашивает, как там было, я говорю, что рекомендую этот клуб. Команда и город были великолепны. Моя семья была со мной. Мы пробыли там около трех месяцев. Для семьи Астана прекрасна. Конечно, я хотел продолжить карьеру в КХЛ. Пока ты достигаешь целей и команда выходит в плей-офф, тобой довольны. Я получил положительные отзывы от руководства», — сказал Гудачек в интервью Sportweb.
Гудачек играл за такие клубы КХЛ, как «Спартак», «Сибирь», «Северсталь», рижское «Динамо» и «Барыс». На данный момент она находится без команды.
Также в своей карьере голкипер выступал за «Кошице», «Седертелье», «Фрелунду», «Эребру» и «Спарту».
35-летний голкипер является трехкратным чемпионом словацкой экстралиги (2009, 2010, 2011), серебряным призером чемпионата мира-2012. Он принимал участие в Матче звезд КХЛ в 2018, 2019 и 2020 годах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|10
|8
|2
|16
|2
|Торпедо
|9
|7
|2
|15
|3
|Спартак
|10
|6
|4
|13
|4
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|5
|Локомотив
|9
|6
|3
|12
|6
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|7
|ЦСКА
|10
|4
|6
|9
|8
|Северсталь
|8
|4
|4
|9
|9
|СКА
|9
|4
|5
|8
|10
|Динамо Мн
|9
|3
|6
|7
|11
|Витязь
|10
|1
|9
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Ак Барс
|9
|7
|2
|14
|3
|Лада
|10
|6
|4
|13
|4
|Автомобилист
|10
|5
|5
|12
|5
|Авангард
|8
|5
|3
|11
|6
|Сибирь
|9
|5
|4
|11
|7
|Сал. Юлаев
|9
|5
|4
|10
|8
|Трактор
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|9
|3
|6
|8
|10
|Барыс
|9
|2
|7
|7
|11
|Адмирал
|8
|2
|6
|6
|12
|Нефтехимик
|9
|2
|7
|5
|25.09
|12:30
|
Адмирал – СКА
|- : -
|25.09
|15:30
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Сибирь – Динамо М
|- : -
|25.09
|17:00
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Автомобилист – Авангард
|- : -
|25.09
|18:00
|
Лада – Трактор
|- : -
|25.09
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|- : -
|25.09
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -