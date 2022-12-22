«Адмирал» арендовал защитника «Металлурга» Орехова

«Металлург» объявил о переходе защитника Валерия Орехова в «Адмирал».

23-летний казах проведет остаток нынешнего сезона в клубе из Владивостока на правах аренды.

В сезоне-2022/23 Орехов принял участие в 14 матчах «Металлурга» и не отличился результативными действиями при показателе полезности «+4».