Бывший генменеджер «Авангарда» Волков может вернуться в ЦСКА

Как стало известно «СЭ», бывший генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков, который по собственному желанию ушел из омского клуба в середине ноября, может возглавить спортивное направление в ЦСКА.

Назначение состоится не в ближайшее время, поскольку речь идет о работе применительно к будущему сезону. Ранее он уже трудился в армейском клубе с 2018 по 2020 год, занимая должность главного специалиста по скаутингу.

Сам Волков в разговоре с «СЭ» от комментариев отказался.