«Адмирал» дома одержал победу над «Ак Барсом»

«Адмирал» одержал победу над «Ак Барсом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Либор Шулак, Павел Шэн, Александр Шевченко и Дмитрий Саюстов. У гостей шайбы на счету Пера Линдхольма и Ильи Сафонова.

Таким образом, «Адмирал» набрал 29 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 64 баллами занимает третью позицию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Голы: Шулак — 7 (мен., Гареев), 9:29 — 1:0. Линдхольм — 6 (бол., Панюков, Кагарлицкий), 10:46 — 1:1. Сафонов — 8 (Тарасов, Кэмпфер), 17:25 — 1:2. Шэн — 2 (Хамидуллин), 22:38 — 2:2. А.А. Шевченко — 1 (Метальников), 35:36 — 3:2. Саюстов — 6 (Кестнер, Метальников), 44:22 — 4:2.

Вратари: Лазушин — Билялов (57:27).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (7+15+9) — 38 (15+10+13).

Судьи: Белов, Оскирко.

7 января. Владивосток. Фетисов Арена. 2720 зрителей.