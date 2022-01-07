«Спартак» в овертайме проиграл «Амуру»

«Спартак» потерпел поражение от «Амура» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Владимир Бутузов, Руслан Педан и Радан Ленц. У гостей шайбы на счету Ивана Дроздова и Александра Хохлачева.

Таким образом, «Амур» набрал 45 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с 56 баллами занимает шестую позицию в таблице «Запада».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Спартак» (Москва) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Дроздов — 11 (мен., Цыплаков), 4:37 — 0:1. Бутузов — 8 (Николишин), 26:39 — 1:1. Хохлачев — 16 (бол., Широков, Хед), 29:43 — 1:2. Педан — 3 (Зырянов, Гиздатуллин), 53:36 — 2:2. Ленц — 7 (Томашек, Педан), 60:38 — 3:2.

Вратари: Аликин — Красиков.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 28 (13+8+7+0) — 25 (10+13+2+0).

Судьи: Оленин, Фатеев.

7 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 500 зрителей.