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Сегодня, 15:00

Шайба Радулова в овертайме принесла «Ак Барсу» третью победу в серии с «Адмиралом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Адмирал» — «Ак Барс».
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» на выезде в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина — 2:1 ОТ.

В основное время у гостей забросил Кирилл Семенов, у хозяев отличился Либор Шулак. Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий «Ак Барса» Александр Радулов.

«Ак Барс» ведет в серии с «Адмиралом» со счетом 3-1. Пятый матч пройдет в Казани 24 марта и начнется в 19.30 (мск).

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч

«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Семенов — 1 (Панюков), 5:13 — 0:1. Шулак — 2 (Криштоф), 35:10 — 1:1. Радулов — 6, 65:47 — 1:2.

Вратари: Серебряков — Билялов.

Штраф: 6- 6.

Броски: 20 (4+10+6+0) — 28 (7+7+11+3).

Судьи: Морозов, Оленин.

22 марта. Владивосток. Фетисов Арена.

Источник: Таблица плей-офф КХЛ
Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
31
48
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Кубок Гагарина, 22 марта: «Ак Барс» обыграл «Адмирал», «Торпедо» — СКА
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2 - 1
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
0 - 0
3 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
3 - 1
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
3 - 1
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
0 - 0
3 - 0
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
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3 - 4
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
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Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
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0 - 1
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4 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
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1. Сал. Юлаев - Адмирал
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Адмирал – Ак Барс
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