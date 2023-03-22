Шайба Радулова в овертайме принесла «Ак Барсу» третью победу в серии с «Адмиралом»

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» на выезде в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина — 2:1 ОТ.

В основное время у гостей забросил Кирилл Семенов, у хозяев отличился Либор Шулак. Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий «Ак Барса» Александр Радулов.

«Ак Барс» ведет в серии с «Адмиралом» со счетом 3-1. Пятый матч пройдет в Казани 24 марта и начнется в 19.30 (мск).

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч

«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Семенов — 1 (Панюков), 5:13 — 0:1. Шулак — 2 (Криштоф), 35:10 — 1:1. Радулов — 6, 65:47 — 1:2.

Вратари: Серебряков — Билялов.

Штраф: 6- 6.

Броски: 20 (4+10+6+0) — 28 (7+7+11+3).

Судьи: Морозов, Оленин.

22 марта. Владивосток. Фетисов Арена.