Коньков: «Я думаю, «Локомотив» сделает все для того, чтобы забрать второй домашний матч»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предполагает, что «Локомотив» выиграет в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина с ЦСКА.
«Я думаю, ярославцы сделают все для того, чтобы забрать второй домашний матч. Нас ждет очень интересная игра. Надо посмотреть, что предложат армейцы. Честно говоря, они уступают сопернику в первых периодах. Да, потом у них получается выправлять ситуацию, но в начале игры всегда нужно делать задел. В первых двух матчах ЦСКА сдерживал натиск соперника, но в третьем сделать этого не получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.
Четвертая игра между железнодорожниками и ярославским клубом пройдет завтра, 23 марта. Начало в 19.30 по московскому времени. На данный момент счет в серии 2-1 в пользу ЦСКА.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
|2 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
|3 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|2 - 1
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|22.03
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|- : -
|22.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|- : -