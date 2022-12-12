37-летний защитник Рылов подписал пробный контракт с «Амуром»

Защитник Яков Рылов заключил пробный контракт с «Амуром», сообщает пресс-служба лиги.

Последней командой игрока был «Автомобилист», за который тот выступал в прошлом сезоне.

Защитник также играл за «Нефтехимик», «Ак Барс», «Металлург», «Динамо», ЦСКА и «Спартак».

Рылов, которому в январе исполнится 38 лет, провел в КХЛ в общей сложности 722 матча, в которых набрал 245 (63+182) очков.