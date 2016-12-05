23:09 5 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

34-летний экс-игрок "Колорадо" и "Авангарда" умер от передозировки наркотиков

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Бывший игрок ряда клубов КХЛ и НХЛ Марек Сватош умер от передозировки наркотиков, сообщает Denver Post. 34-летний словак был найден мертвым в своем доме в Кошице 6 ноября, официальный отчет был опубликован сегодня. Он уже испытывал проблемы с героином и проходил курс реабилитации от наркотической зависимости, а перед смертью у него было подозрение на депрессию и мысли о суициде. В организме Сватоша были обнаружены следы кодеина, морфина и успокоительные лекарства. 

Сватош на протяжении своей карьеры выступал в НХЛ за "Колорадо", "Нэшвилл" и "Оттаву", а в КХЛ - за "Авангард" (в сезоне-2010/11) и "Слован" (сезон-2012/13). Однако за последний клуб он провел только шесть матчей в регулярном чемпионате и забросил 1 шайбу. Сезон-2013/14 он отыграл в составе родного "Кошице", помог команде выиграть чемпионат Словакии и завершил карьеру.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Czechplayer

Это очень древняя новость.

23:56 5 декабря

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