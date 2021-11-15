27-летний Купцов забил в КХЛ впервые с декабря 2014 года
17:11
Нападающий «Нефтехимика» Сергей Купцов отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири». Для него это дебютная игра в нынешнем сезоне.
Этот гол стал для нападающего первым в КХЛ с декабря 2014 года. Тогда форвард выступал за «Северсталь».
27-летнй Купцов ранее подписал пробный контракт с «Нефтехимиком».
Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю