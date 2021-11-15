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27-летний Купцов забил в КХЛ впервые с декабря 2014 года

17:11
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Нападающий «Нефтехимика» Сергей Купцов отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири». Для него это дебютная игра в нынешнем сезоне.

Этот гол стал для нападающего первым в КХЛ с декабря 2014 года. Тогда форвард выступал за «Северсталь».

27-летнй Купцов ранее подписал пробный контракт с «Нефтехимиком».

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Иван Шитик все материалы автора
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