27-летний Купцов забил в КХЛ впервые с декабря 2014 года

Нападающий «Нефтехимика» Сергей Купцов отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири». Для него это дебютная игра в нынешнем сезоне.

Этот гол стал для нападающего первым в КХЛ с декабря 2014 года. Тогда форвард выступал за «Северсталь».

27-летнй Купцов ранее подписал пробный контракт с «Нефтехимиком».