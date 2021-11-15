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Михаил Пашнин перенес операцию

16:55
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Защитник «Металлурга» Михаил Пашнин перенес операцию после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:5), сообщает Twitter команды из Магнитогорска.

В этом сезоне 32-летний Пашнин провел 27 матчей. На его счету 11 (1+10) очков при показателе полезности «+18».

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Иван Шитик все материалы автора
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