Михаил Пашнин перенес операцию
16:55
Защитник «Металлурга» Михаил Пашнин перенес операцию после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:5), сообщает Twitter команды из Магнитогорска.
В этом сезоне 32-летний Пашнин провел 27 матчей. На его счету 11 (1+10) очков при показателе полезности «+18».
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