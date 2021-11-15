Михаил Пашнин перенес операцию

Защитник «Металлурга» Михаил Пашнин, получивший травму в игре с «Северсталью» и теперь восстанавливающийся после операции, желает команде удачи в сегодняшнем дерби.



Ну а мы, от лица команды и болельщиков «Магнитки», желаем Михаилу скорейшего возвращения на лёд! pic.twitter.com/hAQDoUE6Cc