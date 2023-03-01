20-летний Корбит стал самым молодым автором гола «Адмирала» в истории Кубка Гагарина
«Адмирал» в гостях победил «Салават Юлаев» в матче первого раунда плей-офф КХЛ — 2:1. Нападающий Прохор Корбит отметился победной шайбой.
В возрасте 20 лет и 277 дней он стал самым молодым автором гола «Адмирала» в истории плей-офф КХЛ. Предыдущее достижение принадлежало Владимиру Ткачеву, который отличился в возрасте 21 года и 146 дней.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Адмирала». Следующая встреча команд состоится в Уфе 3 марта.
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|41
|27
|92
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|Торпедо
|68
|42
|26
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|Динамо М
|68
|38
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|87
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|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
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|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
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|28
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|Куньлунь
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|49
|11
|Сочи
|68
|11
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|Восточная конференция
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|В
|П
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|Сал. Юлаев
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|39
|29
|86
|4
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|68
|37
|31
|83
|5
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|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
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|38
|69
|11
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|41
|61
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5.03
6.03
|1.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|1 : 2 ОТ
|1.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|1.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|1.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -
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