20-летний Корбит стал самым молодым автором гола «Адмирала» в истории Кубка Гагарина

«Адмирал» в гостях победил «Салават Юлаев» в матче первого раунда плей-офф КХЛ — 2:1. Нападающий Прохор Корбит отметился победной шайбой.

В возрасте 20 лет и 277 дней он стал самым молодым автором гола «Адмирала» в истории плей-офф КХЛ. Предыдущее достижение принадлежало Владимиру Ткачеву, который отличился в возрасте 21 года и 146 дней.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Адмирала». Следующая встреча команд состоится в Уфе 3 марта.