Тамбиев: «Терпели весь сезон — такая философия «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Салаватом Юлаева» (2:1) в матче первого раунда плей-офф КХЛ.

— Уфа играла так, как мы ожидали, — цитирует тренера пресс-служба «Адмирала». — Пришлось много терпеть, обороняться, блокировать. Молодцы, что дотерпели. Иногда было жарко у наших ворот. Дотерпели и использовали шанс в овертайме. Довольны победой, повели в серии. Готовимся к следующему матчу.

— Удаления в конце второго периода, третьего. Перенервничали?

— Удалялись, да. Что нам делать теперь?

— Как смотрите на такое понятие, как кубковый опыт? Он является важным фактором?

— У меня достаточно кубкового опыта.

— Вопрос про кубковый опыт «Адмирала».

— У «Адмирала» хороший кубковый опыт.

— Пришлось много терпеть, много блокировать, на это ушла большая часть матча. Насколько это все ложится в ваш план на игру? Не хотелось больше поддавить противника?

— Терпели весь сезон, терпим и играем. Такая философия «Адмирала» в этом сезоне.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Адмирала». Следующая встреча команд состоится в Уфе 3 марта.