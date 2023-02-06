20-летний Конюшков входит в топ-5 лидеров КХЛ по выигранным единоборствам и успешным передачам среди защитников

Игрок «Торпедо» Богдан Конюшков входит в пятерку лидеров КХЛ по выигранным единоборствам и успешным передачам среди защитников.

По первому показателю он занимает пятое место — 364 выигранных единоборства из 608 (59,9 процента). По второму показателю — третье место (2110 успешных передач).

Для 20-летнего россиянина это дебютный сезон в лиге. На счету Конюшкова 20 (1+19) очков в 57 матчах.