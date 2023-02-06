Каменский считает, что Гришин получит огромный опыт в «Спартаке»

Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский отреагировал на отставку главного тренера хоккейного «Спартака» Игоря Гришина.

«Я не разговаривал и не знаю подробностей того, что именно произошло. Наверное, почувствовал, что не может справиться. В конце остались важные игры. Но я считаю, что он получил огромный опыт, и в будущем из него вырастет хороший тренер. Попробовал себя на самом высоком уровне, и ничего страшного здесь нет. Естественное явление, когда команда проигрывает, то в первую очередь начинают с тренера, а потом разбираются внутри. Он честно и преданно работал, хороший тренер. В ВХЛ он шел на первом месте в «Химике». Сейчас вернулся туда, будет помогать», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

«Спартак» после 59 матчей регулярного чемпионата с 58 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В борьбе за восьмое место, дающее право сыграть в плей-офф Кубка Гагарина, московский клуб уступает минскому «Динамо» три очка.