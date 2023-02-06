Баландин: «Волков — квалифицированный менеджер, но он долго сомневался, потому что «Трактор» развален»
Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о назначении Алексея Волкова на должность генерального менеджера клуба.
«Волков — квалифицированный менеджер, работал в «Авангарде», с которым стал чемпионом. Но что генменеджер сможет сделать в такой ситуации? Игроков на рынке нет. Нужны очень большие деньги, чтобы их покупать. Насколько я знаю, Волков долго сомневался. Потому что клуб развален, здесь предстоит очень тяжелая работа. То, что говорят, что Челябинск — хоккейный город, это заблуждение. В школах плохое положение, не хватает катков. В сезоне КХЛ ситуация тоже тревожная. Произойдет чудо, если «Трактор» выйдет в плей-офф. Шансов совсем мало.
И я однозначно убежден, что тренерский штаб «Трактора» надо менять. Целый год Анвар Гатиятулин не может справиться с ситуацией. В «Трактор» сейчас приходят игроки, которые хотят не работать, а только получать деньги, потому что знают, что от них здесь ничего требовать не будут», — приводит «РБ Спорт» слова Баландина.
На данный момент «Трактор» занимает последнее, одиннадцатое, место в турнирной таблице Восточной конференции. Челябинская команда набрала 59 очков в 60.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|44
|16
|93
|2
|Торпедо
|59
|39
|20
|82
|3
|ЦСКА
|59
|37
|22
|81
|4
|Локомотив
|61
|36
|25
|80
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|59
|31
|28
|70
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|60
|20
|40
|45
|11
|Сочи
|58
|7
|51
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|60
|34
|26
|77
|2
|Сибирь
|60
|36
|24
|77
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Металлург
|59
|31
|28
|72
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|60
|28
|32
|61
|10
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|11
|Трактор
|60
|25
|35
|59
|7.02
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|7.02
|17:00
|
Автомобилист – Витязь
|- : -
|7.02
|17:00
|
Металлург – СКА
|- : -
|7.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|- : -
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|7.02
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.02
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|7.02
|19:00
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|7.02
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -