19-летние форварды Субхи и Качеловский перешли в систему «Ак Барса» из «Гомеля»

Форварды Нассер Субхи и Олег Качеловский перешли из «Гомеля» в систему «Ак Барса», информирует официальный сайт ФХБ.

В прошедшем сезоне в регулярном чемпионате 19-летний Качеловский набрал 11 (3+8) очков в 48 играх. В плей-офф он набрал 3 (2+1) балла в 16 матчах.

19-летний Субхи в регулярном чемпионате набрал 10 (3+7) очков в 43 играх. В плей-офф — 1 (1+0) очко в 16 матчах

«Гомель» дошел до финала Кубка Салея, в котором уступил «Юности».