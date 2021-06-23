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19-летние форварды Субхи и Качеловский перешли в систему «Ак Барса» из «Гомеля»

17:44
Нассер Субхи. Фото ФХБ.
Нассер Субхи. Фото ФХБ.
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Форварды Нассер Субхи и Олег Качеловский перешли из «Гомеля» в систему «Ак Барса», информирует официальный сайт ФХБ.

В прошедшем сезоне в регулярном чемпионате 19-летний Качеловский набрал 11 (3+8) очков в 48 играх. В плей-офф он набрал 3 (2+1) балла в 16 матчах.

19-летний Субхи в регулярном чемпионате набрал 10 (3+7) очков в 43 играх. В плей-офф — 1 (1+0) очко в 16 матчах

«Гомель» дошел до финала Кубка Салея, в котором уступил «Юности».

Дополнительная информация:

https://www.hockey.by/news/sobytie/news144544.html

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Иван Шитик все материалы автора
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