Ртищев: «Следующий сезон должен стать ударным для всех команд вертикали ЦСКА»
Нападающий ЦСКА Никита Ртищев поделился мнением о прошлом сезоне.
«Что касается ЦСКА, то команда была в шаге от победы, провела классный сезон — и регулярку, и плей-офф. К сожалению, не получилось обойти «Авангард». Наверное, не хватило в каких-то моментах хладнокровия, может, удачи в реализации. Но в любом случае все впереди и для ЦСКА, и для «Звезды», уверен, что мы добьемся побед во всех лигах.
Ожидания от следующего сезона? Он должен стать ударным как для меня лично, так и для всех команд вертикали ЦСКА. Здесь собраны лучшие специалисты — начиная от массажистов и техников и заканчивая главными тренерами. Ожидания самые наилучшие, думаю, все получится, сформируется отличный коллектив, и мы пойдем потихоньку за кубком", — цитирует Ртищева официальный сайт ЦСКА.
В минувшем сезоне ЦСКА в финале Кубка Гагарина проиграл «Авангарду» со счетом 2-4 в серии.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/nikita_rtishchev_sleduyushchiy_sezon_dolzhen_stat_udarnym/
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