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Константин Окулов продолжит выступать за ЦСКА

17:47
Константин Окулов. Фото ХК ЦСКА.
Константин Окулов. Фото ХК ЦСКА.
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Нападающий Константин Окулов продолжит выступать за ЦСКА. Форвард подписал контракт с красно-синими сроком на два года, сообщает сайт клуба.

Окулов присоединился к армейцам в сезоне-2017/2018. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 55 матчей и набрал 49 (18+31) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 20 (6+14) очков. Окулов стал лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф сезона 2020-2021.

Всего за ЦСКА Константин сыграл в 242 матчах, в которых набрал 172 (74+98) очка. В сезоне 2018/2019 вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.

Окулов травмировал ключицу в стартовом матче предварительного этапа чемпионата мира против чехов. Из-за этого он пропустил всю оставшуюся часть турнира.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/konstantin_okulov_prodolzhit_vystupat_za_tsska/

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