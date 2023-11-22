18-летний Михалев забил в дебютном матче за «Сибирь» в КХЛ

Нападающий «Сибири» Владимир Михалев забросил первую шайбу в своем дебютном матче за новосибирскую команду против «Сочи» (5:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Форвард отличился при счете 3:2 в пользу «Сибири».

Михалев провел 22 игры в регулярном чемпионате МХЛ-2023/24 за фарм-клуб новосибирской команды «Сибирские снайперы» и набрал 21 (13+8) очко.