Минское «Динамо» обыграло «Автомобилист» и прервало серию из четырех матчей без побед
Минское «Динамо» на выезде победило «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
За минскую команду забили Егор Бориков, Ник Меркли, Роман Горбунов и Даниил Сотишвили. У Коди Керрана две голевые передачи.
У екатеринбургской команды отличился Алексей Бывальцев.
«Динамо» прервало серию из четырех поражений подряд и занимает седьмое место в Западной конференции. У команды 34 очка в 32 матчах. «Автомобилист» находится на шестой строчке «Востока» (40 баллов в 35 играх).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Минск) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Бориков — 3 (Керран, Пышкайло), 16:37 — 0:1. Меркли — 10 (Горбунов, Керран), 19:43 — 0:2. Горбунов — 9 (Кузнецов), 30:18 — 0:3. Бывальцев — 6 (Мэйсек), 35:09 — 1:3. Сотишвили — 2 (Стась), 47:23 — 1:4.
Вратари: Аликин — Фергюсон.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 37 (8+17+12) — 22 (7+7+8).
Судьи: Беляев, Соин.
22 ноября. Екатеринбург. Уралец. 4284 зрителя.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|34
|22
|12
|48
|2
|Авангард
|33
|22
|11
|47
|3
|Лада
|34
|19
|15
|44
|4
|Ак Барс
|33
|19
|14
|40
|5
|Трактор
|33
|18
|15
|40
|6
|Автомобилист
|35
|18
|17
|40
|7
|Сал. Юлаев
|33
|19
|14
|39
|8
|Сибирь
|34
|15
|19
|35
|9
|Нефтехимик
|33
|14
|19
|33
|10
|Амур
|33
|13
|20
|32
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|25
|12
|Адмирал
|31
|8
|23
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|34
|23
|11
|49
|2
|Динамо М
|33
|22
|11
|47
|3
|Локомотив
|32
|20
|12
|42
|4
|Торпедо
|33
|20
|13
|42
|5
|СКА
|32
|19
|13
|38
|6
|ЦСКА
|32
|17
|15
|36
|7
|Динамо Мн
|32
|15
|17
|34
|8
|Северсталь
|32
|14
|18
|33
|9
|Сочи
|34
|13
|21
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
|22.11
|15:30
|
Сибирь – Сочи
|5 : 2
|22.11
|17:00
|
Автомобилист – Динамо Мн
|1 : 4
|22.11
|19:30
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -