«Сибирь» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» и «Сочи» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Новосибирске и завершилась победой хозяев — 5:2.

Видео лучших моментов матча «Сибирь» — «Сочи» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Сибирь» (35 очков) после 34 матчей занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Сочи» (28) идет девятым на «Западе» после 34 игр.

В следующем матче «Сочи» на выезде сыграет с «Адмиралом». Игра пройдет 24 ноября. «Сибирь» на день позже дома примет «Нефтехимик».

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